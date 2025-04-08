1 290 осіб та понад 200 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 8 квітня

Загалом війська ворога зменшилися уже на понад 926 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 8 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 926 310 (+1290),

танків – 10 572 (+5),

бойових броньованих машин – 22 011 (+14),

артилерійських систем – 25 860 (+43),

РСЗВ – 1 359 (+3),

засобів ППО – 1 126 (+2),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 917 (+43),

крилатих ракет – 3 145 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 43 227 (+107),

спеціальної техніки – 3 792 (+2).

Втрати ворога на 8 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ