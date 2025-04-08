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24 Канал Новости Украины 1 290 человек и более 200 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 8 апреля
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1 290 человек и более 200 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 8 апреля

София Рожик
Основные тезисы
  • Россия потеряла 1 290 человек за последние сутки на фронте в Украине.
  • Более 200 единиц техники и вооружения было уничтожено.
Потери России по состоянию на 8 апреля
Потери России по состоянию на 8 апреля / Фото Getty Images

Россия продолжает неустанно терять на фронте в Украине свою живую силу и военную технику. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 1 290 оккупантов.

В целом войска врага уменьшились уже более чем на 926 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 8 апреля

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 926 310 (+1290),
  • танков – 10 572 (+5),
  • боевых бронированных машин – 22 011 (+14),
  • артиллерийских систем – 25 860 (+43),
  • РСЗО – 1 359 (+3),
  • средств ПВО – 1 126 (+2),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 31 917 (+43),
  • крылатых ракет – 31 917 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 43 227 (+107),
  • специальной техники – 3 792 (+2).

Потери России 8 апреля

Потери врага на 8 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ