Місцями до мінус 23, сніжно і слизько: яку погоду очікувати в Україні 15 січня

У четвер, 15 січня, по Україні буде різна погода. В одних районах – сильні морози та сніг, а в інших – помірно холодно і без опадів.

Синоптики спрогнозували погоду на четвер, 15 січня. Місцями в Україні очікуються сильні морози, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Без опалення на морозі: які будинки промерзають найшвидше

Якою буде погода 15 січня?

На переважній частині території України йтиме сніг або мокрий сніг. Найбільше опадів випаде вночі на Прикарпатті та місцями у Волинській області, а вдень у Приазов'ї.

Без опадів четвер має бути для більшості північних та Черкаській областей, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті.

На дорогах подекуди утримуватиметься ожеледиця.

Щодо температури, найхолодніше буде у північних областях: вночі від мінус 15 до мінус 20, місцями до 23 градусів морозу, вдень від 10 до 15 градусів морозу

Найменш холодно буде на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни. Вночі там стовпчик термометра коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, а вдень в межах 0 – 5 градусів морозу.

На решті території буде помірно холодно: вночі 10 – 15 градусів морозу, в денні години 7 – 12 градусів морозу.

Яка температура повітря в обласних центрах?

Київ -13…-11

Ужгород 0…+2

Львів 0…-2

Івано-Франківськ 0…-2

Тернопіль -4…-2

Чернівці -3…-1

Хмельницький -6…-4

Луцьк -6…-4

Рівне -8…-6

Житомир -13…-11

Вінниця -11…-9

Одеса -5…-3

Миколаїв -5…-3

Херсон -4…-2

Сімферополь -4…-2

Кропивницький -9…-7

Черкаси -11…-9

Чернігів -13…-11

Суми -13…-11

Полтава -10…-8

Дніпро -6…-4

Запоріжжя -4…-2

Донецьк -7…-5

Луганськ -10…-8

Харків -12…-10

Яка буде погода 15 січня / Фото Укргідрометцентр

Яку погоду очікувати найближчими днями?