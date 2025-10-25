Дощі, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на 26 жовтня

Погода в Україні у неділю, 26 жовтня, буде вітряною та дощовою. Водночас у кількох областях прогнозують до +17.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 26 жовтня?

У неділю в Україну буде хмарно з проясненнями.

Вночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях помірні дощі,

– кажуть синоптики.

В Карпатах також можливий невеликий мокрий сніг і дощ.

Вітер цього дня буде переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а в Карпатах місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде +1 – +6, а вдень +8 – +13.

Дещо тепліше буде на півдні України: там вночі +3 – +8, а вдень +12 – +17.

У Карпатах температура вночі близько 0, а вдень +1 – +6.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +9...+11;

Рівне +9...+11;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +9...+11;

Суми +9...+11;

Полтава +11...+13;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +13...+15;

Харків +12…+14.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / Карта Укргідрометцентру

