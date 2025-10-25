Дощі, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на 26 жовтня
Погода в Україні у неділю, 26 жовтня, буде вітряною та дощовою. Водночас у кількох областях прогнозують до +17.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Чи випаде сніг в Україні найближчими днями
Якою буде погода 26 жовтня?
У неділю в Україну буде хмарно з проясненнями.
Вночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях помірні дощі,
– кажуть синоптики.
В Карпатах також можливий невеликий мокрий сніг і дощ.
Вітер цього дня буде переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а в Карпатах місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі буде +1 – +6, а вдень +8 – +13.
Дещо тепліше буде на півдні України: там вночі +3 – +8, а вдень +12 – +17.
У Карпатах температура вночі близько 0, а вдень +1 – +6.
Яка погода буде в обласних центрах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +9...+11;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +9...+11;
- Суми +9...+11;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +13...+15;
- Харків +12…+14.
Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла у коментарі 24 Каналу, що найближчим часом сильних заморозків або значного снігу в Україні не буде. Навпаки з 22 жовтня температурний фон підвищився.
Найближчими днями лише у західних областях можливі незначні дощі з мокрим снігом.
-
Нестійка погода з дощами, а місцями і з можливими грозами та туманами має закінчитися саме у неділю, 26 жовтня.