Укр Рус
Дощі, мокрий сніг та сильний вітер: прогноз погоди на 26 жовтня
25 жовтня, 17:32
3

Дощі, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на 26 жовтня

Софія Рожик

Погода в Україні у неділю, 26 жовтня, буде вітряною та дощовою. Водночас у кількох областях прогнозують до +17.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 26 жовтня?

У неділю в Україну буде хмарно з проясненнями. 

Вночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях помірні дощі,
– кажуть синоптики.

В Карпатах також можливий невеликий мокрий сніг і дощ.

Вітер цього дня буде переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а в Карпатах місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде +1 – +6, а вдень +8 – +13. 

Дещо тепліше буде на півдні України: там вночі +3 – +8, а вдень +12 – +17.

У Карпатах температура вночі близько 0, а вдень +1 – +6.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +9...+11;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +9...+11;
  • Суми +9...+11;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +13...+15;
  • Харків +12…+14.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини

  • Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла у коментарі 24 Каналу, що найближчим часом сильних заморозків або значного снігу в Україні не буде. Навпаки з 22 жовтня температурний фон підвищився.

  • Найближчими днями лише у західних областях можливі незначні дощі з мокрим снігом.

  • Нестійка погода з дощами, а місцями і з можливими грозами та туманами має закінчитися саме у неділю, 26 жовтня.