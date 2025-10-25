Дожди, мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды на 26 октября

Погода в Украине в воскресенье, 26 октября, будет ветреной и дождливой. В то же время в нескольких областях прогнозируют до +17.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 26 октября?

В воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью в западных, Черниговской, Сумской областях, днем в Украине, кроме востока, небольшие, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные дожди,

– говорят синоптики.

В Карпатах также возможен небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер в этот день будет преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а в Карпатах местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет +1 – +6, а днем +8 – +13.

Несколько теплее будет на юге Украины: там ночью +3 – +8, а днем +12 – +17.

В Карпатах температура ночью около 0, а днем +1 – +6.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +9...+11;

Сумы +9...+11;

Полтава +11...+13;

Днепр +11...+13;

Запорожье +12...+14;

Донецк +11...+13;

Луганск +13...+15;

Харьков +12...+14.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября / Карта Укргидрометцентра

