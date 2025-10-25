Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 26 октября?

В воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью в западных, Черниговской, Сумской областях, днем в Украине, кроме востока, небольшие, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные дожди,
– говорят синоптики.

В Карпатах также возможен небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер в этот день будет преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а в Карпатах местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет +1 – +6, а днем +8 – +13.

Несколько теплее будет на юге Украины: там ночью +3 – +8, а днем +12 – +17.

В Карпатах температура ночью около 0, а днем +1 – +6.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +9...+11;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +9...+11;
  • Сумы +9...+11;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +13...+15;
  • Харьков +12...+14.

Погода 26 октября

Прогноз погоды в Украине на 26 октября / Карта Укргидрометцентра

