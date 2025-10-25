Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 26 октября?
В воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями.
Ночью в западных, Черниговской, Сумской областях, днем в Украине, кроме востока, небольшие, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные дожди,
– говорят синоптики.
В Карпатах также возможен небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер в этот день будет преимущественно юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а в Карпатах местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет +1 – +6, а днем +8 – +13.
Несколько теплее будет на юге Украины: там ночью +3 – +8, а днем +12 – +17.
В Карпатах температура ночью около 0, а днем +1 – +6.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +9...+11;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +12...+14.
Прогноз погоды в Украине на 26 октября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в комментарии 24 Каналу, что в ближайшее время сильных заморозков или значительного снега в Украине не будет. Наоборот с 22 октября температурный фон повысился.
В ближайшие дни только в западных областях возможны незначительные дожди с мокрым снегом.
- Неустойчивая погода с дождями, а местами и с возможными грозами и туманами должна закончиться именно в воскресенье, 26 октября.