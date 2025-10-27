Погода не радуватиме: найближчі дні будуть з дощами, мокрим снігом та сильним вітром

У найближчі дві доби погода не радуватиме мешканців багатьох областей. Синоптики прогнозують помірні, а місцями й значні дощі.

Окрім того, очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Дощі, а подекуди і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 28 жовтня

Якою буде погода 28 – 29 жовтня?

У вівторок, 28 жовтня, вночі на сході та південному сході будуть помірні, а на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі. На заході країни пройдуть невеликі дощі. А на решті території буде без опадів.

Вдень в Україні, крім східних областей, також очікують невеликий дощ.

Вітер цього дня буде західний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у західних регіонах подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі +1 – +6 тепла, вдень +8 – +13, на півдні та південному сході – +11 – +16.

У Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду; температура вночі близько 0, вдень +1 – +6 тепла,

– додали синоптики.

У середу, 29 жовтня, в Україні пройдуть невеликі дощі, а вночі на південному сході – помірні. Вдень без опадів буде у південній частині.

Вітер цього також буде західний, південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Тим часом у західних, а вдень і на Житомирщині та Вінниччині – місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1 – +6, вдень – +8 – +13, а на півдні – +11 – +16.

У Карпатах знову ж таки вночі прогнозують помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Очікуються пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду, нічна температура – близько 0, а денна – +1 – +6.

Погода в Україні: останні новини