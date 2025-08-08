На вихідних, 9 – 10 серпня, в більшості областей України під впливом антициклону буде переважати суха та малохмарна погода. Подекуди очікується сильна спека.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Якою буде погода у вихідні, 9 – 10 серпня?

У найближчі дві доби погоду визначатиме молодий антициклон Ines. За словами метеоролога, він розкинеться практично на всю Європу, виняток – крайні північні території.

Внаслідок цього очікується стійка та відносно спокійна погода з комфортною температурою та слабким вітром, а ще підвищеним атмосферним тиском.

Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому Півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи,

– зазначив Ігор Кібальчич.

У суботу, 9 серпня, на Заході без істотних опадів. Тільки вночі подекуди на Поліссі, а вдень у Карпатах можливі невеликі короткочасні дощі.

Вночі та вранці подекуди може бути слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, удень північно-західний, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +12 – +17, удень +23 – +28, однак на Закарпатті тепліше, зокрема, +28 – +32 градуси.

На Півночі вночі та вранці подекуди невеликі короткочасні дощі, також можливі грози, а вдень переважно без опадів.

У центральних регіонах малохмарно, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, удень північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13 – +18, удень +28 – +33 градуси.

У південних областях і Криму спекотно й сухо. Уночі вітер змінних напрямків, удень північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +16 – +21, удень +31 – +36 градусів.

На Сході переважатиме малохмарна погода, без опадів. Уночі вітер змінних напрямків, удень північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +13 – +18 градусів, удень +27 – +32.

У неділю, 10 серпня, на Заході суха й малохмарна погода. Вночі та вранці подекуди можливий туман.

Вітер уночі змінних напрямків, удень південний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12 – +17, удень +27 – +32, але на Закарпатті +31 – +36.

На Півночі сухо й сонячно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +12 – +17 градусів, удень +25 – +30.

У центральних регіонах опади не очікуються, небо буде переважно малохмарним. Вітер північний, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +13 – +18 градусів, удень +27 — +32 градуси.

У південних областях і Криму сухо та спекотно. Вітер північний / північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +16 – +21, удень +29 – +34 градуси.

На Сході очікується суха й малохмарна погода, без опадів. Вітер північного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +12 – +17, удень +25 – +30 градусів.