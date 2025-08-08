На выходных, 9 – 10 августа, в большинстве областей Украины под влиянием антициклона будет преобладать сухая и малооблачная погода. Кое-где ожидается сильная жара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Смотрите также Уже вскоре придет жара с юга Европы: в каких областях Украины больше всего пригреет

Какой будет погода в выходные, 9 – 10 августа?

В ближайшие двое суток погоду будет определять молодой антициклон Ines. По словам метеоролога, он раскинется практически на всю Европу, исключение – крайние северные территории.

Вследствие этого ожидается устойчивая и относительно спокойная погода с комфортной температурой и слабым ветром, а еще повышенным атмосферным давлением.

Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем Юге Украины и на Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы,

– отметил Игорь Кибальчич.

В субботу, 9 августа, на Западе без существенных осадков. Только ночью местами на Полесье, а днем в Карпатах возможны небольшие кратковременные дожди.

Ночью и утром местами может быть слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +12 – +17, днем +23 – +28, однако на Закарпатье теплее, в частности, +28 – +32 градуса.

На Севере ночью и утром местами небольшие кратковременные дожди, также возможны грозы, а днем преимущественно без осадков.

В центральных регионах малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Температура воздуха ночью +13 – +18, днем +28 – +33 градуса.

В южных областях и Крыму жарко и сухо. Ночью ветер переменных направлений, днем северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +16 – +21, днем +31 – +36 градусов.

На Востоке будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ночью ветер переменных направлений, днем северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +13 – +18 градусов, днем +27 – +32.

В воскресенье, 10 августа, на Западе сухая и малооблачная погода. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12 – +17, днем +27 – +32, но на Закарпатье +31 – +36.

На Севере сухо и солнечно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +12 – +17 градусов, днем +25 – +30.

В центральных регионах осадки не ожидаются, небо будет преимущественно малооблачным. Ветер северный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +13 – +18 градусов, днем +27 - +32 градуса.

В южных областях и Крыму сухо и жарко. Ветер северный/северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +16 – +21, днем +29 – +34 градуса.

На Востоке ожидается сухая и малооблачная погода, без осадков. Ветер северного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +17, днем +25 – +30 градусов.