У четвер, 18 вересня, у Карпатах настала справжня осінь. У частині регіону тримається туман, а температура впала до "мінусу".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

Яка температура наразі в Карпатах?

Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили про осінню погоду у той час, як в Україні фіксується літня температура.

Станом на 08:00, 18.09.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-західний, 8 метрів за секунду, температура повітря -2 градуси,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники поділилися фото туману / Фото ДСНС Франківщини

Що відомо про погоду в Україні?