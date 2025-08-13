Спека в Україні не відступатиме ще щонайменше тиждень. На вихідних сонце прогріє повітря аж до +30 градусів.

Про спекотну погоду, що вирує в Україні з середини тижня, розповідає 24 Канал.

Якою буде температура повітря в Україні цього тижня?

З четверга, 14 серпня, синоптики прогнозують теплу літню погоду. У деяких регіонах спека буде аномально сильнішою, а інші накриє приємне тепло. Очікуються цього тижня й короткочасні дощі в суботу, однак опади будуть лише в деяких місцях на Сході.

Сонячна і тепла погода прогнозується 14 липня. Температура сягатиме +10…+16 градусів уночі та +24…+29 градусів вдень. Вищі показники очікуються у південній частині України та на Закарпатті, де прогріє до +30..+35 градусів.

У п’ятницю, 15 серпня, нашу країну накриє антициклон, завдяки якому переважатиме малохмарна погода. Уночі стовпчики термометра показуватимуть 11 – 17 градусів тепла, а вдень – +24…+29 градусів. На півдні та на Закарпатті температура коливатиметься в межах 30 – 35 градусів тепла.

16 серпня на Сході можуть пройти грозові дощі, які не триватимуть довго. На більшості території сильного вітру не очікується, але на Приазов'ї та в Криму пориви місцями можуть сягати 15 – 17 метрів за секунду. Нічна температура повітря складатиме 11 – 17 градусів тепла, а денна виросте до +24…+29 градусів. У південних областях і на Закарпатті температура залишатиметься такою ж, як у минулі дні – від 30 до 35 градусів тепла.

У неділю, 17 серпня, суттєвих змін погоди не буде. Очікується, що на небі майже не буде хмар, а опади не прогнозуються взагалі. Уночі температура сягатиме +10…+16 градусів, удень повітря прогріється до 25 – 30 градусів тепла. На півдні та на Закарпатті цього дня стовпчики термометра опустяться на одну позначку та показуватимуть 29 – 34 градусів тепла.