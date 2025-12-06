Синоптикиня відповіла, чи зміниться погода кардинально, і чи буде холод найближчим часом
- Найближчими днями в Україні не прогнозують значних змін погоди, лише можливі сильніші пориви вітру та зменшення туманів.
- Температура вночі буде від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу, вдень від 1 до 6 градусів тепла, але на півдні буде тепліше.
Найближчими днями в Україні не прогнозують відчутних та кардинальних змін погоди. Лише у деяких областях можливі дещо сильніші пориви вітру, через що кількість туманів зменшиться.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Якою буде погода найближчим часом в Україні?
За словами синоптикині, найближчими днями можливий лише інтенсивніший вітер з південного сходу та сходу, що насамперед буде відчутно у західних і Вінницькій областях, тому зменшиться ймовірність туманів.
Але загалом таку теплу погоду без опадів і далі буде зумовлювати поле високого тиску та відносна тепла повітряна маса. Поле високого тиску забезпечує нам таку спокійну погоду, принаймні ще до кінця цього тижня,
– розповіла вона.
Але, як каже Наталія Птуха, на наступному тижні можливі незначні зміни, зокрема, існує ймовірність повернення опадів. Але ще протягом вихідних в більшості областей температура знизиться вночі через прояснення.
"Тобто ми очікуємо, що вже не буде такої суцільної хмарності. Але якщо немає хмарності в нічні години, відповідно інтенсивніше вихолоджується приземний шар повітря", – пояснила представниця Укргідрометцентру.
Яких температур чекати?
Наталія Птуха розповіла, що у нічні години температура повітря буде в межах від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу, а у денний час температурні показники коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла.
"На крайньому півдні в Україні буде традиційно тепліше. Там уночі буде від 0 до 7 градусів тепла, а вдень від 4 до 10 градусів тепла", – додала вона.
Яким буде початок грудня?
Раніше Наталія Птуха повідомляла, що на початку грудня температура повітря буде здебільшого теплою. Подекуди можливі нічні морози, але переважно показники не опускатимуться нижче нуля.
Також погода протягом першої декади грудня загалом буде хмарною та супроводжуватиметься туманами. Її формуватиме поле підвищеного тиску, і тепла, волога, а також малорухома повітряна маса.