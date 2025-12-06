Синоптикиня відповіла, чи зміниться погода кардинально, і чи буде холод найближчим часом

Найближчими днями в Україні не прогнозують відчутних та кардинальних змін погоди. Лише у деяких областях можливі дещо сильніші пориви вітру, через що кількість туманів зменшиться.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Якою буде погода найближчим часом в Україні?

За словами синоптикині, найближчими днями можливий лише інтенсивніший вітер з південного сходу та сходу, що насамперед буде відчутно у західних і Вінницькій областях, тому зменшиться ймовірність туманів.

Але загалом таку теплу погоду без опадів і далі буде зумовлювати поле високого тиску та відносна тепла повітряна маса. Поле високого тиску забезпечує нам таку спокійну погоду, принаймні ще до кінця цього тижня,

– розповіла вона.

Але, як каже Наталія Птуха, на наступному тижні можливі незначні зміни, зокрема, існує ймовірність повернення опадів. Але ще протягом вихідних в більшості областей температура знизиться вночі через прояснення.

"Тобто ми очікуємо, що вже не буде такої суцільної хмарності. Але якщо немає хмарності в нічні години, відповідно інтенсивніше вихолоджується приземний шар повітря", – пояснила представниця Укргідрометцентру.

Яких температур чекати?

Наталія Птуха розповіла, що у нічні години температура повітря буде в межах від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу, а у денний час температурні показники коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла.

"На крайньому півдні в Україні буде традиційно тепліше. Там уночі буде від 0 до 7 градусів тепла, а вдень від 4 до 10 градусів тепла", – додала вона.

Яким буде початок грудня?