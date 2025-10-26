Дощі, грози, тумани й місцями сніг накриють майже відразу: яку погоду чекати цього тижня

Погода в Україні в період з 27 жовтня по 2 листопада має бути доволі теплою, температурний фон буде цілком комфортним та в межах кліматичної норми. Періодично в Україні очікуються дощі, а також тумани.

Утім, перші дні погода буде мінливою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Яка погода буде у будні?

У понеділок, 27 жовтня, очікується нестійка погода. На Лівобережжі вдень прогнозують значні опади, на півдні можливі грози. Подекуди буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря коливатиметься від 6 до 12 градусів тепла. Вдень цього дня прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. Водночас на крайньому півдні та на території Криму радше за все пригріє від 13 до 18 градусів тепла.

У вівторок, 28 жовтня, вночі у східних та південних регіонах, а вдень у більшості областей пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, у Карпатах відповідні опади здебільшого спостерігатимуться у вигляді снігу.

Температура повітря вночі очікується від до 8 градусів тепла, на крайньому південному сході буде від 7 до 11 градусів тепла. Вдень буде від 8 до 13 градусів тепла, у Приазов'ї та Криму пригріє від 15 до 18 градусів тепла.

Також зауважимо, що протягом доби досить холодно буде у Карпатах, вночі температура впаде до 5 градусів морозу. Вдень температура повітря там коливатиметься в межах від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У середу, 29 жовтня, вночі у східних та південних регіонах, вдень у північних та західних областях будуть дощі. Вітер буде західного напрямку – до 12 метрів секунду, у західних областях – шквали до 20 метрів за секунду.

Водночас температура повітря вночі буде у діапазоні від 3 до 8 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів, згідно з прогнозом синоптика, показуватимуть температуру в межах від 7 до 12 градусів тепла.

У четвер, 30 жовтня, лише на сході та півночі України пройдуть невеликі дощі, також відомо, що вночі та вранці можливий туман. Вітер буде рухатися у західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря буде в межах від 2 до 8 градусів тепла. Вдень прогнозують від 10 до 15 градусів тепла. Ба більше, у південних областях та на Прикарпатті місцями очікується від 16 до 17 градусів тепла.

У п'ятницю, 31 жовтня, очікується тепла погода, але у західних областях будуть незначні дощі. Також можливий туман вранці та вночі. Вітер буде змінних напрямків, вдень буде зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 8 градусів тепла, вдень буде від 10 до 15 градусів тепла. Але на крайньому півдні, згідно з прогнозом, місцями очікується від 16 до 17 градусів тепла.

Яка погода буде на вихідних?

У суботу, 1 листопада, дощі пройдуть у західних та північних областях. На решті території України буде сухо і тепло. Вітер буде південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі, як прогнозують, буде від 5 до 11 градусів тепла. Вдень варто очікувати від 9 до 14 градусів тепла. У південних регіонах та на Прикарпатті очікується місцями від 15 до 17 градусів тепла.

У неділю, 2 листопада. у північних та центральних областях будуть незначні дощі. Вітер буде південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. У західних областях він буде змінний, швидкістю до 8 метрів за секунду.

Очікується, що температура повітря вночі коливатиметься в межах від 4 до 10 градусів тепла, вдень прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. У південних та західних областях температура буде від 12 до 17 градусів тепла.

