Українців попередили про негоду: в яких областях очікувати небезпеку

Вночі та вранці 16 грудня в деяких областях України прогнозують туман. Видимість на дорогах істотно погіршиться й становитиме 200 – 500 метрів.

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.

Дивіться також Де випаде сніг в Україні, а кому чекати дощів цього тижня

Що говорять синоптики про погоду?

Негода передбачається у східних областях України, а також у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними та дотримуватися заходів безпеки. За можливості обмежити поїздки.

Синоптики також попереджають про мокрий сніг вночі на Лівобережжі. На дорогах можлива ожеледиця. На решті територій України вдень без опадів.



У деяких регіонах України оголосили перший рівень небезпечності / Скриншот карти Укргідрометцентру

Головне про погоду в Україні