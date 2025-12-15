Украинцев предупредили о непогоде: в каких областях ожидать опасность
- Ночью и утром 16 декабря в некоторых областях Украины прогнозируют туман с видимостью 200 – 500 метров.
- Непогода ожидается в восточных областях Украины, а также в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Ночью и утром 16 декабря в некоторых областях Украины прогнозируют туман. Видимость на дорогах существенно ухудшится и составит 200 – 500 метров.
Объявлен первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.
Что говорят синоптики о погоде?
Погодные условия могут осложнить движение транспорта. Водителям и пешеходам советуют быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности. По возможности ограничить поездки.
Синоптики также предупреждают о мокром снеге ночью на Левобережье. На дорогах возможна гололедица. На остальной территории Украины днем без осадков.
В некоторых регионах Украины объявили первый уровень опасности / Скриншот карты Укргидрометцентра
Главное о погоде в Украине
Значительных температурных изменений не будет, но с понедельника кое-где станет теплее. Прогнозируется повышение температуры на 2 – 4 градуса с началом недели.
В Украине зимой ожидается более высокая температура воздуха на 1,5 – 2 градуса, чем обычно. В то же время могут быть кратковременные похолодания, осадки и опасные стихийные явления.