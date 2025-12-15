Объявлен первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.

Что говорят синоптики о погоде?

Непогода предполагается в восточных областях Украины, а также в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Погодные условия могут осложнить движение транспорта. Водителям и пешеходам советуют быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности. По возможности ограничить поездки.

Синоптики также предупреждают о мокром снеге ночью на Левобережье. На дорогах возможна гололедица. На остальной территории Украины днем без осадков.



В некоторых регионах Украины объявили первый уровень опасности / Скриншот карты Укргидрометцентра

Главное о погоде в Украине