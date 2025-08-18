В Україну повернулись грози та шквали: які області вони накриють
- 18 серпня у низці областей очікуються дощі, грози та шквали до 20 метрів за секунду.
- Місцеві гідрометцентри оголосили про жовтий рівень небезпечності на Харківщині, Херсонщині та Одещині.
- Дощі також накриють Закарпатську, Київську, Сумську та Миколаївську області.
У понеділок, 18 серпня, кілька регіонів України накриє негода. Щонайменше у 6 областях очікуються дощі, грози та шквали.
Усе про негоду у низці областей, попередження про небезпеку та опади зібрав 24 Канал.
Які області накриє негода 18 серпня?
Синоптики попереджають, що 18 серпня місцями прогнозуються короткочасні дощі з грозами у більшості центральних областей, вночі також у Закарпатській, Київській, Сумській та Миколаївській.
- До того ж у понеділок у Харкові прогнозується гроза. Вдень вона буде й в області. Місцями шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Місцевий гідрометцентр попереджає, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.
- по Херсонській області та у місті очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
- Вздовж узбережжя Чорного моря на Одещині оголошено штормове попередження. В Одесі та області можливі місцями короткочасні дощі з грозами. Швидкість вітру становитиме 12 – 14 метрів за секунду.
На Харківщині, Херсонщині та Одещині оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.
На решті території опадів не прогнозують. Температура повітря вдень сягатиме від 19 до 32 градусів тепла.