Вдарять морози до -22, місцями буде сніг та ожеледиця: прогноз погоди на тиждень

З 19 до 25 січня в Україні збережеться морозна погода під впливом потужного антициклону. Істотних опадів не прогнозують, проте місцями випаде невеликий сніг.

На дорогах майже щодня буде ожеледиця. Особливо морозно буде в північних і західних регіонах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода найближчими днями?

За даними синоптика, 19 січня опадів здебільшого не очікується. Невеликий сніг випаде лише в Криму. На дорогах у більшості регіонів може бути ожеледиця. Уночі та вранці у західних і північних областях можливі туман і паморозь. Вітер змінних напрямків, від 3 до 8 метрів за секунду. Водночас у південно-східній частині – північно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 15 – 22 градусів морозу, вдень 4 – 10 градусів морозу. На півдні вночі стовпчики термометрів покажуть 9 – 14 градусів морозу, а вдень від 1 до 6 градусів морозу.

Вже 20 січня лише на крайньому сході можливий слабкий сніг. У західних, північних і центральних областях уночі та вранці прогнозують туман і паморозь. Вітер змінних напрямків від 3 до 10 метрів за секунду.

Уночі на півночі та заході 17 – 22 градусів морозу. На решті території очікується 10 – 15 градусів морозу, удень 4 – 9 градусів морозу, на півдні та в Карпатах від 4 до 1 градусів морозу.

У середу, 21 січня, у північно-східних областях пройде невеликий сніг. На Правобережжі місцями варто очікувати туман і паморозь.

Вітер північно-західний, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі на півночі та заході опуститься до 16 – 22 градусів морозу, на решті території прогнозують 10 – 15 градусів морозу. Удень очікується температура від 4 до 9 градусів морозу, на півдні та в Карпатах від 4 градусів морозу до 1 грудуса тепла.

Наступного дня, 22 січня, на Лівобережжі випаде невеликий сніг. Уночі та вранці у західних областях знову буде туман і паморозь. За прогнозом синоптика, вітер буде зі змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі на півночі та заході стовпчики термометрів покажуть 16 – 22 градусів морозу. В інших регіонах температура буде 9 – 14 градусів морозу, удень вона становитиме 4 – 10 градусів морозу. На півдні та в Карпатах варто очікувати близько 0 градусів.

У п'ятницю, 23 січня, у північних і північно-східних областях може місцями випасти невеликий сніг. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі температура повітря опуститься до 12 – 17 градусів морозу, а на заході аж 17– 22 градусів морозу. Удень стовпчики термометрів покажуть 4 – 11 градусів морозу.

Морозна погода без опадів протримається й 24 січня. У суботу дороги знову вкриє ожеледиця. Вітер північно-східний сягатиме 8 метрів за секунду.

Уночі варто очікувати 13 – 18 градусів морозу. На півночі та заході місцями буде від 19 до 23 градусів морозу, удень – 5 – 11 градусів морозу. Водночас на крайньому півдні температура може сягнути 1 градуса вище нуля.

Закінчиться тиждень у західних і південних областях зі снігом. Удень 25 січня, за даними синоптика, він буде помірний, а на півдні Одещини та на Закарпатті пройде з дощем. Варто бути уважними, адже на дорогах знову можлива ожеледиця. Вітер східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі прогнозують від 10 до 15 градусів морозу, на півночі та сході – 17 – 22 градуси морозу. Вдень очікується 4 – 11 градусів морозу, а на півдні та крайньому заході від 3 градусів до 2 градусів тепла.

Коли в Україну прийде потепління?