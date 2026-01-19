Ударят морозы до -22, местами будет снег и гололедица: прогноз погоды на неделю

С 19 по 25 января в Украине сохранится морозная погода под влиянием мощного антициклона. Существенных осадков не прогнозируют, однако местами выпадет небольшой снег.

На дорогах почти ежедневно будет гололедица. Особенно морозно будет в северных и западных регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода в ближайшие дни?

По данным синоптика, 19 января осадков в основном не ожидается. Небольшой снег выпадет только в Крыму. На дорогах в большинстве регионов может быть гололедица. Ночью и утром в западных и северных областях возможны туман и изморозь. Ветер переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду. В то же время в юго-восточной части – северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью составит 15 – 22 градусов мороза, днем 4 – 10 градусов мороза. На юге ночью столбики термометров покажут 9 – 14 градусов мороза, а днем от 1 до 6 градусов мороза.

Уже 20 января только на крайнем востоке возможен слабый снег. В западных, северных и центральных областях ночью и утром прогнозируют туман и изморозь. Ветер переменных направлений от 3 до 10 метров в секунду.

Ночью на севере и западе 17 – 22 градусов мороза. На остальной территории ожидается 10 – 15 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов мороза, на юге и в Карпатах от 4 до 1 градусов мороза.

В среду, 21 января, в северо-восточных областях пройдет небольшой снег. На Правобережье местами стоит ожидать туман и изморозь.

Ветер северо-западный, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью на севере и западе опустится до 16 – 22 градусов мороза, на остальной территории прогнозируют 10 – 15 градусов мороза. Днем ожидается температура от 4 до 9 градусов мороза, на юге и в Карпатах от 4 градусов мороза до 1 грудуса тепла.

На следующий день, 22 января, на Левобережье выпадет небольшой снег. Ночью и утром в западных областях снова будет туман и изморозь. По прогнозу синоптика, ветер будет из переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью на севере и западе столбики термометров покажут 16 – 22 градусов мороза. В других регионах температура будет 9 – 14 градусов мороза, днем она составит 4 – 10 градусов мороза. На юге и в Карпатах стоит ожидать около 0 градусов.

В пятницу, 23 января, в северных и северо-восточных областях может местами выпасть небольшой снег. Ветер переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 12 – 17 градусов мороза, а на западе до 17– 22 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут 4 – 11 градусов мороза.

Морозная погода без осадков продержится и 24 января. В субботу дороги снова покроет гололедица. Ветер северо-восточный будет достигать 8 метров в секунду.

Ночью стоит ожидать 13 – 18 градусов мороза. На севере и западе местами будет от 19 до 23 градусов мороза, днем – 5 – 11 градусов мороза. В то же время на крайнем юге температура может достичь 1 градуса выше нуля.

Закончится неделя в западных и южных областях со снегом. Днем 25 января, по данным синоптика, он будет умеренный, а на юге Одесской области и на Закарпатье пройдет с дождем. Стоит быть внимательными, ведь на дорогах снова возможна гололедица. Ветер восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью прогнозируют от 10 до 15 градусов мороза, на севере и востоке – 17 – 22 градуса мороза. Днем ожидается 4 – 11 градусов мороза, а на юге и крайнем западе от 3 градусов до 2 градусов тепла.

