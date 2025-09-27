В Україні вихідні буудть прохолодними, подекуди дощитиме. В частині областей будуть заморозки та ранковий туман.

Про це пише 24 Канал з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича.

Яка погода очікується на вихідних?

На Україну рухається скандинавський антициклон, який і буде обумовлювати погодні умови. Тож в Україні цими вихідними буде високий атмосферного тиску, очікуються холодні ночі та слабкий вітер.

Опади прогнозуються лише в неділю. Невеликі, подекуди помірні дощі пройдуть на Заході та Півночі.

У суботу, 27 вересня, погода в західних областях буде малохмарна та суха. Можливий ранковий туман. Вітер дутиме з різних напрямків 3 – 8 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі прогнозуються заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Температура вдень становитиме 13 – 18 градусів, а в Карпатах очікується +5...+10 градусів тепла.

На Півночі опадів не прогнозується, вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Уночі температура очікується в межах +1…+6 градусів. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі будуть заморозки 0 – 3 градуси морозу. Вдень стовпчики термометра підіймуться до 13 – 18 градусів тепла.

У центральних областях прогнозується туман вночі та вранці. Нічна температура складатиме +1...+6 градус, на поверхні ґрунту утворюватимуться заморозки 0 – 3 градуси морозу. Удень температура повітря складатиме від 14 до 19 градусів тепла.

У південній частині країни та в Криму буде сонячно, опадів не прогнозується. Можуть бути пориви вітру 7 – 12 метрів за секунду, а в Криму місцями вітер посилюватиметься до 15 – 17 метрів за секунду. Вночі температура становитиме від 3 до 9 градусів тепла, вдень буде +15...+20 градусів.

На Сході температура повітря вночі прогнозується від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки синоптик прогнозує заморозки 0 – 3 градусів морозу. Вдень очікується +13...+18 градусів.

У неділю, 28 вересня, у західних областях місцями дощитиме, також прогнозується туман. Уночі стовпчики термометра показуватимуть від 2 до 7 градусів тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки 0 – 3 градусів. Денна температура повітря складатиме 11 – 16 градусів тепла.

На Півночі цього дня буде хмарно та йтиме дощ. Вітер сягатиме 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі прогнозується в межах від 4 до 9 градусів тепла, а вдень – +9…+14 градусів.

У центральних регіонах опадів не очікується. Вночі температура становитиме від 2 до 7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 3 градусів. Удень повітря прогріється до 13 – 18 градусів тепла.

На Півдні та в Криму переважатиме опадів е буде, а вітер сягатиме 3 – 8 метрів за секунду. Вночі температура очікується в межах +3...+8 градусів, а на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – 3 градусів. Удень температура повітря складатиме від 16 до 21 градусу тепла.

На Сході 28 вересня опадів не передбачається. Температура повітря вночі складатиме від 3 до 8 градусів тепла. На поверхні ґрунту місцями можуть бути заморозки 0 – 3 градусів. Удень температура складатиме +13...+18 градусів.

