Після гучного пограбування Лувр ховає коштовності під землю, – ЗМІ
- Після пограбування Лувр передав частину коштовностей на зберігання до Банку Франції під охороною поліції.
- 19 жовтня з музею викрали вісім дорогоцінних експонатів вартістю 102 мільйони доларів, що викликало міжнародний резонанс.
Після гучного пограбування Лувру у музеї серйозно задумалися над безпекою цінних предметів. Частину коштовностей сховають під землю.
Інцидент продемонстрував серйозні недоліки у системі безпеки одного з найвідоміших музеїв світу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Як Лувр збирається зберігати свої експонати?
Лувр змушений був передати частину своїх найцінніших коштовностей на зберігання до Банку Франції.
Як повідомляє RTL із посиланням на власні джерела, передача цінних експонатів із галереї Аполлона, де зберігаються французькі королівські коштовності, відбулася в п’ятницю під охороною поліції в умовах суворої секретності.
Банк Франції, відомий своїм підземним сховищем, розташованим на глибині близько 27 метрів, зберігає золотий запас країни. Будівля банку знаходиться лише за пів кілометра від Лувру – на правому березі Сени.
Як музей, так і Банк Франції відмовилися коментувати інформацію агентству Reuters.
Нагадаємо, 19 жовтня злочинці викрали вісім дорогоцінних експонатів загальною вартістю приблизно 102 мільйони доларів. Вони пробралися до будівлі, використавши кран, щоб розбити верхнє вікно просто під час роботи музею, і втекли на мотоциклах.
Це зухвале пограбування викликало широкий міжнародний резонанс і стало приводом для обговорення у Франції – багато хто назвав подію "національним приниженням".
Що відомо про пограбування Лувру?
Cеред білого дня 19 жовтня кілька злочинців проникли до Лувру у Парижі. Вони скористалися підйомним краном, щоб дістатися до балкона, що веде до Галереї Аполлона. Тоді зловмисники зламали вікно, розбили вітрини та викрали безцінні ювелірні прикраси.
Після цього вони втекли на мотоциклах. Викрадення тривало сім хвилин.
Подія викликала гучні суспільні обговорення у Франції. Адміністрація музею раніше вже заявляла про недостатнє фінансування системи безпеки.