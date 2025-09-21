Публічна поминальна церемонія за Чарлі Кірком, консервативним активістом та близьким соратником президента Трампа, якого було вбито 10 вересня, відбудеться в неділю, 21 вересня. Захід відбудеться у передмісті Фінікса, що в штаті Аризона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times та BBC.

До теми Чарлі Кірк мав хороші перспективи стати президентом, – Трамп

Де і коли відбудеться прощання з Кірком?

Церемонія проходитиме на стадіоні State Farm у Глендейлі, штат Аризона, де розташований офіс консервативної правозахисної організації Чарлі Кірка – Turning Point USA.

Вхід на стадіон є безкоштовним та буде здійснюватися в порядку живої черги, згідно з вебсторінкою Turning Point, яка проводить захід. Організація запрошує потенційних учасників заходу заздалегідь зареєструватися для отримання квитків онлайн.

Сам стадіон має фіксовану місткість у щонайменше 63 000 осіб, хоча її можна збільшити до понад 73 000 осіб для проведення більших заходів. Двері для заходу відчиняться о 08:00 ранку за місцевим часом (18:00 за київським), а програма розпочнеться об 11:00 (21:00 за київським часом).

Дрес-код на захід: "найкращий одяг у неділю – червоний, білий або синій". Turning Point також попередила учасників про посилену охорону, що може збільшити час очікування на вході до стадіону.

Хто буде виступати на церемонії?

Очікується, що на прощанні виступлять президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та кілька високопосадовців Білого дому.

Серед членів Кабінету міністрів, які хочуть взяти слово, будуть: держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хегсет, директорка національної розвідки США Тулсі Габбард, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та автор внутрішньополітичного порядку денного пана Трампа – Стівен Міллер.

Також виступить вдова загиблого – Еріка Кірк, яка очолила організацію Turning Point USA після вбивства чоловіка.

Промову також хоче дати телеведучий Такер Карлсон та Дональд Трамп-молодший, а музичний супровід здійснять християнські музичні виконавці – Кріс Томлін та Брендон Лейк.

Зверніть увагу! Детальніше про те, чому політичне насильство у США стало нормою, а також що означає вбивство Чарлі Кірка для України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка у США?