Ветеран ЗСУ Пилипенко посварився з командиром РДК на похороні Чичкана через ЛГБТ-прапор. Активісти називають інцидент метафорою боротьби художника.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис ветерана ЗСУ Віктора Пилипенка.

Ветеран ЗСУ і командир РДК посварилися через прапор

Ветеран ЗСУ Віктор Пилипенко повідомив про сутичку з командиром Російського добровольчого корпусу Денисом Нікітіним під час похорону художника та військовослужбовця Давида Чичкана.

Інцидент, за словами Пилипенка, стався через ЛГБТ-прапор, який він тримав, а Нікітін нібито намагався його "видирати" з рук.

Несвободою просякнуте повітря. Російське, і я б сказав, глобальне імперство кривди в повітрі. Треба обʼєднуватися, щоб йому протистояти, треба захищати добро та любов,

— написав ветеран.

Про інцидент також повідомила активістка Діана Берг, яка зазначила, що бійців РДК на прощанні формально не було.

Просто йшли повз і вирішили до***тися за прапор… Це могло статися лише на похованні Давида Чичкана, і я думаю, що це стало своєрідною метафорою його життя, боротьби та мистецтва,

– додала вона.

Що відомо про Давида Чичкана?