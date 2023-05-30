Покарання для українських чоловіків, які ховаються за кордоном: юрист назвав варіанти

Глава МВС Ігор Клименко нещодавно заявив, що думає, що буде закон щодо чоловіків, які покинули Україну під час війни незаконно. За словами міністра, вони мають відповісти за порушення.

Юрист Владислав Юрчак пояснює, що ймовірне покарання залежить від того, як особа перетнула державний кордон. Адже тут можливі декілька варіантів, пише 24 Канал.

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Які можуть бути покарання для чоловіків, які виїхали під час війни

Юрист розповів, що чоловік призовного віку може перетнути кордон поза прикордонним контролем. Тоді:

передбачена адміністративна відповідальність за перетинання або спробу перетинання кордону будь-яким способом поза пунктами пропуску, або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять неправдиві відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади;

це тягне за собою штраф 3400 – 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Другий варіант виїхати з України – з використанням підробленого документа. В такому випадку додатково такі дії будуть кваліфікуватися:

як підробка документа – загрожує до 17 тисяч гривень або обмеженням волі до 3 років;

або як використання завідомо підробленого документа – до 850 гривень або арешт до 6 місяців, або обмеженням волі до 2 років.

Ну і третій варіант – якщо підстава для законного перетину з часом відпала.

У разі, якщо особа перетнула кордон як волонтер, водій, спортсмен, артист і так далі, то у випадку її неповернення в Україну у відведений час, немає жодної відповідальності за такі дії. Саме відсутність відповідної відповідальності й викликає необхідність реагування з боку держави,

– пояснив Владислав Юрчак.

Юрист уточнив, що стосовно військовозобов'язаних жінок, то щодо них наразі не вводили будь-яких обмежень на перетин кордону. Тож жінки можуть відповідати лише тоді, якщо вирішать перетнути кордон у невстановленому місці.

Якщо чоловік виїхав до війни або з допомогою системи "Шлях"

Щодо осіб, які виїхали до початку війни й не повернулися, то слід зазначити, що на той момент право на перетин не було обмежено. Відповідно, відсутні правові підстави для притягнення таких осіб до відповідальності,

– заявив юрист.

Щодо осіб, які перетнули кордон по системі "Шлях" і не повернулися, то виходячи із принципів дії законів у часі, Владислав Юрчак вважає, що реальні механізми їх притягнення до відповідальності відсутні.

"Зрештою, якщо відповідний законопроєкт таки буде розроблено, то він повинен пройти ретельний юридичний аналіз перед його схваленням", – пояснив фахівець.

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