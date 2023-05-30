Наказание для украинских мужчин, которые прячутся за границей: юрист назвал варианты

Глава МВД Игорь Клименко недавно заявил, что думает, что будет закон о мужчинах, покинувших Украину во время войны незаконно. По словам министра, они должны ответить за нарушение.

Юрист Владислав Юрчак объясняет, что вероятное наказание зависит от того, как человек пересек государственную границу. Ведь здесь возможны несколько вариантов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации

Какие могут быть наказания для мужчин, выехавших во время войны

Юрист рассказал, что мужчина призывного возраста может пересечь границу вне пограничного контроля. Тогда:

предусмотрена административная ответственность за пересечение или попытку пересечения границы любым способом вне пунктов пропуска, или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием поддельного документа или содержащих ложные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти;

это влечет штраф 3400 – 8500 гривен или административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Второй вариант уехать из Украины – с использованием поддельного документа. В таком случае дополнительно такие действия будут квалифицироваться:

как подделка документа – грозит до 17 тысяч гривен или ограничение свободы до 3 лет;

или как использование заведомо подложного документа – до 850 гривен или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 2 лет.

Ну и третий вариант – если основание для законного пересечения со временем отпало.

В случае, если человек пересек границу как волонтер, водитель, спортсмен, артист и так далее, то в случае его невозвращения в Украину в отведенное время, нет никакой ответственности за такие действия. Именно отсутствие соответствующей ответственности и вызывает необходимость реагирования со стороны государства,

– объяснил Владислав Юрчак.

Юрист уточнил, что в отношении военнообязанных женщин, то в отношении их пока не вводились какие-либо ограничения на пересечение границы. Так что женщины могут отвечать только тогда, когда решат пересечь границу в неустановленном месте.

Если мужчина уехал до войны или с помощью системы "Шлях"

Относительно лиц, выехавших к началу войны и не вернувшихся, следует отметить, что на тот момент право на пересечение не было ограничено. Соответственно, отсутствуют правовые основания для привлечения таких лиц к ответственности,

– заявил юрист.

Что касается лиц, пересекших границу по системе "Шлях" и не вернувшихся, то исходя из принципов действия законов во времени, Владислав Юрчак считает, что реальные механизмы их привлечения к ответственности отсутствуют.

"В конце концов, если соответствующий законопроект будет разработан, то он должен пройти тщательный юридический анализ перед его одобрением", – пояснил специалист.

Заметьте Как получить разрешение военнообязанному мужчине на перевозку гуманитарки из-за границы

Наказание для сбежавших мужчин: последние новости