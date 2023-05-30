Юрист Владислав Юрчак объясняет, что вероятное наказание зависит от того, как человек пересек государственную границу. Ведь здесь возможны несколько вариантов, пишет 24 Канал.

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Какие могут быть наказания для мужчин, выехавших во время войны

Юрист рассказал, что мужчина призывного возраста может пересечь границу вне пограничного контроля. Тогда:

предусмотрена административная ответственность за пересечение или попытку пересечения границы любым способом вне пунктов пропуска, или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием поддельного документа или содержащих ложные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти;

это влечет штраф 3400 – 8500 гривен или административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Второй вариант уехать из Украины – с использованием поддельного документа. В таком случае дополнительно такие действия будут квалифицироваться:

как подделка документа – грозит до 17 тысяч гривен или ограничение свободы до 3 лет;

или как использование заведомо подложного документа – до 850 гривен или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 2 лет.

Ну и третий вариант – если основание для законного пересечения со временем отпало.

В случае, если человек пересек границу как волонтер, водитель, спортсмен, артист и так далее, то в случае его невозвращения в Украину в отведенное время, нет никакой ответственности за такие действия. Именно отсутствие соответствующей ответственности и вызывает необходимость реагирования со стороны государства,

– объяснил Владислав Юрчак.

Юрист уточнил, что в отношении военнообязанных женщин, то в отношении их пока не вводились какие-либо ограничения на пересечение границы. Так что женщины могут отвечать только тогда, когда решат пересечь границу в неустановленном месте.

Если мужчина уехал до войны или с помощью системы "Шлях"

Относительно лиц, выехавших к началу войны и не вернувшихся, следует отметить, что на тот момент право на пересечение не было ограничено. Соответственно, отсутствуют правовые основания для привлечения таких лиц к ответственности,

– заявил юрист.

Что касается лиц, пересекших границу по системе "Шлях" и не вернувшихся, то исходя из принципов действия законов во времени, Владислав Юрчак считает, что реальные механизмы их привлечения к ответственности отсутствуют.

"В конце концов, если соответствующий законопроект будет разработан, то он должен пройти тщательный юридический анализ перед его одобрением", – пояснил специалист.

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