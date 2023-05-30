Юрист Владислав Юрчак пояснює, що ймовірне покарання залежить від того, як особа перетнула державний кордон. Адже тут можливі декілька варіантів, пише 24 Канал.

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Які можуть бути покарання для чоловіків, які виїхали під час війни

Юрист розповів, що чоловік призовного віку може перетнути кордон поза прикордонним контролем. Тоді:

передбачена адміністративна відповідальність за перетинання або спробу перетинання кордону будь-яким способом поза пунктами пропуску, або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять неправдиві відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади;

це тягне за собою штраф 3400 – 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Другий варіант виїхати з України – з використанням підробленого документа. В такому випадку додатково такі дії будуть кваліфікуватися:

як підробка документа – загрожує до 17 тисяч гривень або обмеженням волі до 3 років;

або як використання завідомо підробленого документа – до 850 гривень або арешт до 6 місяців, або обмеженням волі до 2 років.

Ну і третій варіант – якщо підстава для законного перетину з часом відпала.

У разі, якщо особа перетнула кордон як волонтер, водій, спортсмен, артист і так далі, то у випадку її неповернення в Україну у відведений час, немає жодної відповідальності за такі дії. Саме відсутність відповідної відповідальності й викликає необхідність реагування з боку держави,

– пояснив Владислав Юрчак.

Юрист уточнив, що стосовно військовозобов'язаних жінок, то щодо них наразі не вводили будь-яких обмежень на перетин кордону. Тож жінки можуть відповідати лише тоді, якщо вирішать перетнути кордон у невстановленому місці.

Якщо чоловік виїхав до війни або з допомогою системи "Шлях"

Щодо осіб, які виїхали до початку війни й не повернулися, то слід зазначити, що на той момент право на перетин не було обмежено. Відповідно, відсутні правові підстави для притягнення таких осіб до відповідальності,

– заявив юрист.

Щодо осіб, які перетнули кордон по системі "Шлях" і не повернулися, то виходячи із принципів дії законів у часі, Владислав Юрчак вважає, що реальні механізми їх притягнення до відповідальності відсутні.

"Зрештою, якщо відповідний законопроєкт таки буде розроблено, то він повинен пройти ретельний юридичний аналіз перед його схваленням", – пояснив фахівець.

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