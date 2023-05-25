Однак слід зауважити, що право перетинати український кордон деякі чоловіки таки мають. Про те, хто може це зробити, розповів 24 Канал разом з юристом адвокатського об'єднання T&T Partners Владиславом Юрчаком.

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Хто з чоловіків може виїжджати за кордон в умовах воєнного стану

Законодавством передбачені категорії чоловіків, які можуть без перешкод покидати територію України в умовах дії воєнного стану. Це, зокрема:

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, які зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, адже обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон;

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Варто зауважити, що порядок і правила перетину українського кордону під час війни, а також категорії громадян, які можуть це робити, визначає постанова Уряду від 27 січня 1995 року № 57. Однак до неї постійно вносяться зміни та доповнення.

За якими винятками чоловіки призивного віку можуть покидати територію України

Попри наведені вище категорії чоловіків існують винятки, за якими й чоловіки призивного віку можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Мовиться, зокрема, про:

військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні;

громадян, які їдуть на лікування та відповідають критеріям, затвердженим наказом МОЗ від 05.04.2022 № 574, а також за наявності необхідного пакету документів;

осіб з інвалідністю або тих, хто їх супроводжує;

трансгендерів, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності та у встановленому законом порядку отримали документи, в яких їхня стать визначена як "жіноча";

багатодітних батьків неповнолітніх дітей;

батьків-одинаків неповнолітніх дітей;

батьків неповнолітніх дітей з інвалідністю;

водіїв та волонтерів, які можуть покидати територію України терміном на 30 календарних днів з дня першого перетину кордону;

артистів, які отримали відповідний дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон та можуть виїхати на термін до 60 днів;

спортсменів та тренерів для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

доволі широке коло чиновників на підставі відповідних рішень про службові відрядження;

а також заброньованих від мобілізації чоловіків з метою відрядження, які не є держслужбовцями, за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання.

Зауважимо, що студенти, аспіранти, асистенти і докторанти іноземних навчальних закладів наразі не можуть перетинати український кордон. Однак у Верховній Раді зареєстрували 2 законопроєкти № 9075 та № 9074, які вносять поправки до Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" та передбачають виключення для студентів іноземних вишів.