Поки американці "сплять", британці роблять успішні ставки
Джерело:Анатолій Амелін
Ми досі не усвідомили значення та важливості угоди між Україною та Великою Британією, яку підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ріші Сунак.
Підтримка України – це власний інтерес британців
Це не лише про військову та фінансову допомогу, не лише про навчання та передачу технологій.
До теми Плюси і мінуси угоди з Великою Британією
Це угода, яка підвищує можливість досягнення Україною впевненого суб'єкта майбутнього.
Ординські імперці – давні вороги британської корони. Будьмо чесними, британці – вкрай прагматичні. Вони – суб'єкт і можуть грати у складні партії.
Брекзит став кроком до повернення колишньої ролі Великої Британії у Європі та світі. Їм потрібні нові успішні проєкти, які дозволять посилити свій вплив.
Ослаблення України, програш у війні, заморожування конфлікту – все це посилює давнього опонента Великої Британії – ординців-росіян. То ж підтримка України – не реверанс нам, а реалізація власних інтересів британців.
Що Україні може дати ця угода
- військову допомогу,
- фінансову допомогу,
- політичну підтримку (зокрема і тиск на США після зміни президента),
- трансфер військових технологій.
Поки наші заокеанські друзі поставили Україну на паузу (фінанси, військова підтримка), британці зробили ставку, збільшуючи наш прогрес у грі для успішного майбутнього.Зверніть увагу! Безпекову угоду між Україною та Великою Британією Зеленський та Сунак підписали 12 січня, коли британський прем'єр був у Києві. Український президент назвав її "безпрецедентною та історичною". Мовляв, якби її підписали у 1991 році, то повномасштабної війни не було б. Термін дії документа – 10 років.