Мы до сих пор не осознали значение и важность соглашения между Украиной и Великобританией, которое подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Риши Сунак.

Поддержка Украины – это собственный интерес британцев

Это не только о военной и финансовой помощи, не только об обучении и передаче технологий.

К теме Плюсы и минусы соглашения с Великобританией

Это соглашение, повышающее возможность достижения Украиной уверенного субъекта будущего.

Ордынские имперцы – древние враги британской короны. Будьте честны, британцы – крайне прагматические. Они – субъект и могут играть в сложные партии.

Брекзит стал шагом к возвращению прежней роли Великобритании в Европе и мире. Им нужны новые успешные проекты, которые позволят усилить свое влияние.

Ослабление Украины, проигрыш в войне, замораживание конфликта – все это усиливает давнего оппонента Великобритании – ордынцев-россиян. Так что поддержка Украины – не реверанс нам, а реализация собственных интересов британцев.

Что Украине может дать это соглашение

военную помощь,

финансовую помощь,

политическую поддержку (в том числе и давление на США после смены президента),

трансфер военных технологий.

Пока наши заокеанские друзья поставили Украину на паузу (финансы, военная поддержка), британцы сделали ставку, увеличивая прогресс в игре для успешного будущего.