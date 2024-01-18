Пока американцы "спят", британцы делают успешные ставки
Источник:Анатолий Амелин
Мы до сих пор не осознали значение и важность соглашения между Украиной и Великобританией, которое подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Риши Сунак.
Поддержка Украины – это собственный интерес британцев
Это не только о военной и финансовой помощи, не только об обучении и передаче технологий.
К теме Плюсы и минусы соглашения с Великобританией
Это соглашение, повышающее возможность достижения Украиной уверенного субъекта будущего.
Ордынские имперцы – древние враги британской короны. Будьте честны, британцы – крайне прагматические. Они – субъект и могут играть в сложные партии.
Брекзит стал шагом к возвращению прежней роли Великобритании в Европе и мире. Им нужны новые успешные проекты, которые позволят усилить свое влияние.
Ослабление Украины, проигрыш в войне, замораживание конфликта – все это усиливает давнего оппонента Великобритании – ордынцев-россиян. Так что поддержка Украины – не реверанс нам, а реализация собственных интересов британцев.
Что Украине может дать это соглашение
- военную помощь,
- финансовую помощь,
- политическую поддержку (в том числе и давление на США после смены президента),
- трансфер военных технологий.
Пока наши заокеанские друзья поставили Украину на паузу (финансы, военная поддержка), британцы сделали ставку, увеличивая прогресс в игре для успешного будущего.Обратите внимание! Безопасное соглашение между Украиной и Великобританией Зеленский и Сунак подписали 12 января, когда британский премьер был в Киеве. Украинский президент назвал его "беспрецедентным и историческим". Мол, если бы его подписали в 1991 году, полномасштабной войны не было бы. Срок действия документа – 10 лет.