В Україні покращують роботу військово-лікарських комісій: що вже вдалося зробити
Джерело:Ганна Маляр
У Міноборони ще на початку травня анонсували зміни у проходженні та роботі військово-лікарських комісій. І вже за місяць вдалося досягти чималого прогресу.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що станом на 5 травня у роботі ВЛК вже можна побачити суттєві покращення. Зокрема, зміни стосуються умов проходження комісії, оплати праці лікарів та переведення документів у електронний формат.
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Що відомо про зміни у роботі військово-лікарських комісій
Задля покращення роботи ВЛК у травні в законодавство України внесли деякі зміни. Зокрема, відтепер ВЛК можуть створювати і у цивільних (державних та комунальних) закладах охорони здоров'я. Протягом травня кількість гарнізонних ВЛК на базі цивільних лікарень також збільшили.
Торкнулися зміни і заробітної плати лікарів, що працюють у комісіях.
Для фінансування роботи лікарів, а також оплати відповідних лабораторних досліджень, необхідних для проходження ВЛК, урядом була ухвалена окрема Програма медичних гарантій,
– заявила заступниця міністра оборони.
Ще один важливий напрямок роботи – створення рекомендацій щодо роботи ВЛК. У Міністерстві обіцяють, що тепер військово-лікарські комісії забезпечуватимуть "задоволення фізіологічних та побутових потреб відвідувачів".
А ось переведення документів військово-лікарських комісій у електронний формат поки що перебуває на пілотному етапі. За словами Ганни Маляр, над змінами у ВЛК працювали спільно Міноборони, Медичні сили ЗСУ, МОЗ, Мінвет, Мінцифра та громадськість.
Та є і зміни, які Міноборони тільки планує запровадити – зокрема, у травні Маляр повідомляла, що незабаром на військово-лікарську комісію задля зручності можна буде записатися електронно.
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