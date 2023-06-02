Яким же може бути закон про "закордонних ухилянтів" і чи допоможе міжнародна практика, у матеріалі 24 Каналу пояснив юрист T&T Partners Владислав Юрчак.

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Закон про ухилянтів

Владислав Юрчак зазначив, що в ситуації, яка склалася, ідеального закону не існує. Адже з моменту початку дії правового режиму воєнного стану минуло вже понад 1 рік та 3 місяці. Тож такі законодавчі ініціативи хоча і є позитивними, та законодавець відверто запізнився, переконаний юрист.

В Україні й надалі діє система видачі дозволів на перетин кордону водіям, волонтерам, спортсменам діячам культури та хворим, які потребують лікування. Запровадження відповідальності є необхідним для прикриття так званих тіньових схем виїзду, якими скористалася вже велика кількість осіб.

На мою думку, несвоєчасне повернення повинно каратися за законом, однак щодо розміру санкції, то найдоцільнішим буде покладення на таких осіб саме штрафу в грошовому вимірі, за рахунок чого держава зможе акумулювати кошти для перекриття дефіциту державного бюджету,

– зазначив Юрчак.

Також додав, що необхідно встановити окрему підставу для звільнення від кримінальної відповідальності. Зокрема визначити, що у випадку, якщо особа добровільно повернеться у визначений строк та сплатить добровільний внесок на підтримку ЗСУ, вона не підлягає відповідальності.

Міжнародна практика

У роки В'єтнамської війни серед американської молоді, особливо студентів, рух відмови від служби в армії неабияк поширився. До речі, найбільший відомий випадок – відмова боксера Мохаммеда Алі.

Так, у жовтні 1967-го протестувальники здійснили "Похід на Пентагон", Джон Леннон написав пісню "Дайте миру шанс" (Give Peace a Chance), хіпі висунули гасло "Займайтесь коханням, а не війною" (Make love, not war), тисячі американців втекли за кордон — у Канаду, Швецію тощо.

Тоді рух налічував декілька сотень тисяч учасників. Усе не завжди проходило мирно, наприклад, найганебніший випадок – розстріл демонстрації студентів на кампусі Кентського університету. Втім, у США не вводили будь-яких санкцій до таких осіб, окрім громадського осуду.

Однак, тут є визначальна відмінність. Адже Україна зараз захищається та обороняється від російської агресії, тоді як на США ніхто не нападав.

До речі, яскравим прикладом обмежень на перетин кордону і жорстких санкцій за це може бути Північна Корея, в якій такі дії можуть бути кваліфіковані як державна зрада, за що особу можуть навіть стратити,

– розповів Владислав Юрчак.

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Позиція МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі жодних обмежень для чоловіків, які нелегально виїхали за кордон непередбачено. Водночас він переконаний, що їх затвердять до кінця війни. Наразі уряд вивчає міжнародний досвід.

"Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", – підкреслив Клименко.