Ситуація більш, ніж критична, – 68-та ОЄБр про ситуацію у Покровську
- У Покровську тривають запеклі бої, ситуація критична.
- Велика кількість російських ДРГ проникає у місто.
У Покровську тривають запеклі бої. Обстановка у місті дедалі загострюється.
До Покровська зайшла велика кількість російських ДРГ, які важко виявити і знищити. Про це в етері "Еспресо" розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади В'ячеслав "Лютий", передає 24 Канал.
Що відбувається у Покровську?
За словами воїна, окупанти дуже часто маскуються, уникають стрілецьких боїв. Росіян дуже багато, і вони хаотично переміщуються по місту. Ворожі ДРГ просочуються в українські порядки і логістику, створюючи там хаос. Командування намагається стабілізувати ситуацію у місті, однак це важко зробити.
Як на мене, у Покровську ситуація надкритична, не можу сказати, що контрольована,
– підсумував "Лютий".
Нагадаємо, що, за словами президента Зеленського, Росія кинула на захоплення міста близько 170 військових.
За даними Інституту вивчення війни, 60 відсотків Покровська перебуває під контролем окупантів.
Який перебіг боїв за Покровськ?
Наприкінці жовтня Володимир Путін повідомив, що українські підрозділи у Покровську і Мирнограді заблоковані. Диктатор навіть запрошував журналістів на власні очі переконатися у цьому.
Володимир Зеленський і Олександр Сирський спростували заяву очільника Кремля про оточення, однак визнали складність ситуації.
Громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко розповів, що у Покровську відбувається те, що свого часу мало місце в Авдіївці, Вугледарі і Суджі. Через помилки командування ЗСУ фактично опинилися у "вогневому мішку".
31 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна проводить контрнаступальні дії у Покровську. Штурмовики воєнної розвідки здійснили десантну операцію під керівництвом Буданова.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу наголосив, що для успішної оборони Україні потрібні підготовлені резерви та спеціальні підрозділи, здатні завдавати ударів по флангах і тилах. Переломити ситуацію на Покровському напрямку можливо лише завдяки стратегічній волі, гнучкості та майстерності командирів.
Маломуж також сказав, що Росія стягнула до Покровська великі та досвідчені підрозділи – повітряно-десантні, десантно-штурмові та морську піхоту. Їхня мета — захопити Покровськ і Мирноград та вийти на Костянтинівку до 15 листопада, щоб просуватися далі по Донецькій області.