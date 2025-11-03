Ситуація більш, ніж критична, – 68-та ОЄБр про ситуацію у Покровську

У Покровську тривають запеклі бої. Обстановка у місті дедалі загострюється.

До Покровська зайшла велика кількість російських ДРГ, які важко виявити і знищити. Про це в етері "Еспресо" розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади В'ячеслав "Лютий", передає 24 Канал.

Що відбувається у Покровську?

За словами воїна, окупанти дуже часто маскуються, уникають стрілецьких боїв. Росіян дуже багато, і вони хаотично переміщуються по місту. Ворожі ДРГ просочуються в українські порядки і логістику, створюючи там хаос. Командування намагається стабілізувати ситуацію у місті, однак це важко зробити.

Як на мене, у Покровську ситуація надкритична, не можу сказати, що контрольована,

– підсумував "Лютий".

Нагадаємо, що, за словами президента Зеленського, Росія кинула на захоплення міста близько 170 військових.

За даними Інституту вивчення війни, 60 відсотків Покровська перебуває під контролем окупантів.

Який перебіг боїв за Покровськ?