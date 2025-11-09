Командир "Перун" розповів, про зміни, які допомогли зачистити території біля Покровська

Російські війська продовжують спроби взяти під контроль Покровськ. Українська армія заздалегідь готувалась до можливого наступу цьому районі, змінивши структуру та тактику бойових підрозділів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Дмитро "Перун" Філатов – командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Як ЗСУ вдається вибивати ворога?

Командир "Перун" нагадав, що, за словами Головнокомандувача ЗСУ Сирського, Покровський і сусідній Добропільський напрямки будуть визначені як головні зони боїв за Донбас.

Керівництво тривалий час готувалось до можливих наступів ворога та контролює цей процес досі.

У ЗСУ провели низку змін, які дозволили підсилити можливості оборони. Одним із ключових рішень, за словами командира 1 ОШП, стало формування штурмових підрозділів. Це дозволило вивільнити десантно-штурмові бригади та об'єднати їх у потужне угруповання.

По суті, на Добропільському напрямку всі котли були створені штурмовими підрозділами, а зачистку проводили штурмові та десантно-штурмові угруповання. Завдяки цьому доволі швидким темпами здійснили зачистку великої ділянки,

– розповів "Перун".

Раніше десантники діяли на різних напрямках та були розділені на батальйонно-тактичні групи. Тепер командувач ДШВ може керувати одразу кількома бригадами на одній ділянці фронту.

Що "Перун" розповів про ситуацію на Донеччині?