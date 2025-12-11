Це ганьба Росії, – військовий оглядач сказав, який задум провалив Кремль

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог зосередив безпрецедентну кількість сил на Покровському напрямку. Попри це Сили оборони продовжують тримати наші оборонні рубежі.

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Кремль мав серйозні плани на Покровськ. Це місто було великим індустріальним центром і відкривало серйозні можливості ворогу.

Дивіться також ЗСУ здійснили важливий маневр на Покровському напрямку: офіцер ЗСУ сказав, де йдуть важкі бої

Чому бої за Покровськ стали ганьбою для Росії?

"Це справжня ганьба для росіян. Вони вже декілька разів заявляли про окупацію міста, російські війська планували захопити цей плацдарм за 2 тижні, але їм не вдалося", – зауважив Іван Тимочко.

У Покровську була велика кількість шахт, складів, мережа фабрик. Його розглядали як плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ. Сьогодні відомо, що контингент російських військ становить 150 тисяч. Але цю операцію варто розглядати разом з наступом на суміжні напрямки. Там активність не поступається Покровському.

Задум Росії у тому, щоб не дати нашим з'єднанням на напрямках Гуляйполя, Олександрівки чи Костянтинівки перекидати сили, використовувати логістику з цих регіонів на підтримку контингенту у Покровсько-Мирноградській агломерації,

– додав Іван Тимочко.

На напрямку Олександрівка-Гуляйполе противник наступає доволі широким фронтом. Там діє декілька загальновійськових армій, корпусів. Якщо на Покровськ тисне 150 тисяч і резерви, то там зосереджено приблизно 100 тисяч бійців. Це дуже великі сили.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Ворог також залучає авіацію з окупованих територій для підсилення свого наступу. Зрозуміло, що цей напрямок є дуже важливим для противника й це помітно з інтенсивності боїв.

Важливо! Редакція сайту 24tv.ua збирає на автівку VW T5 для 160 ОМБр. Підрозділи бригади ведуть бої на важкому Покровському й Сумському напрямках.Крім того, редакція розіграє новий iPhone 16 256GB серед тих, хто задонатить на банку від 200 гривень.

Що відбувається у Покровську: останні новини