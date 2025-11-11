Ганьба, якої Путін не уникне: військовий оглядач вказав на особливість оборони Покровська

ЗСУ зірвали плани Путіна та Герасимова щодо швидкого захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, попри те, що противник наростив значні сили. Це стало політичною та інформаційною поразкою Кремля, який поспішив оголосити про перемогу.

Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що українське командування продемонструвало готовність брати на себе відповідальність, особисто керуючи обороною на критичних напрямках.

Як ЗСУ вдалося зірвати план ворога під Покровськом?

Росія намагалася через інформаційну кампанію створити враження, що Покровськ уже захоплено, щоб підтвердити пропагандистські заяви Путіна й Герасимова про "велику перемогу" та нібито розгром українських військ.

Важливо! Битва за Покровськ триває. Українські оборонці стримують атаки та завдають противнику серйозних втрат, а ситуація навколо міст постійно змінюється.

Попри те, що політики й експерти закликали "здавати" Покровськ або залишати Мирноград, військові все ж провели операцію, з максимальною мобілізацією сил, засобів і ресурсів.

"Це, перш за все, завдяки силі духу і військовому таланту наших захисників на цьому напрямку. Ті самі військові, які рік обороняли Покровський напрямок, не дали противнику досягти результату", – підкреслив Тимочко.

Попри зосередження уваги більшості оглядачів на Покровсько-Мирноградській агломерації, важливі події відбувалися і на флангах – із півночі, північного сходу та південного заходу, де також точилися ключові бої.

Російські війська активізували наступи на кількох напрямках – Олександрівському, Гуляйпільському, Добропільському та в районі Костянтинівки, щоб максимально виснажити українські сили, не дозволити перекидати підрозділи та резерви на Покровський напрямок.

Чи стане поразка під Покровськом кінцем кар’єри Герасимова?

Валерій Герасимов – один із головних авторів російської гібридної війни проти України. Поразка під Покровськом може стати приводом для його звільнення, оскільки хтось має бути винним, а Путін цього уникатиме. В Росії вже почали знімати генералів і командирів.

Путін зазнав насамперед політичної та інформаційної поразки – поспішивши оголосити себе переможцем, він перетворив це на свою ганьбу,

– сказав Тимочко.

Росія, ймовірно, спробує змінити або адаптувати свою тактику й стратегію, щоб відновити наступ і спробувати витіснити українські сили з цього району. Ворог вже не розраховує на оточення, а прагне якнайшвидше витіснити українські війська.

Чому російські генерали уникають фронту?

На відміну від росіян, українське вище командування особисто прибуло на напрямок та безпосередньо керували операціями.

"Поява Сирського та Буданова на цьому напрямку – демонстрація готовності брати на себе особисту відповідальність", – пояснив Тимочко.

Російське вище командування не приїжджає підтримувати свої війська, що свідчить про їхню невпевненість у власних силах, попри гучні заяви.

Росія робить головну ставку не лише на військові дії, а й на інформаційні атаки довкола цього напрямку. Ці заяви навіть викликали критику серед російських військкорів.

Дедлайни чи передчасні заяви про взяття населених пунктів – це додаткові втрати на перспективу, бо доводиться підтверджувати свої слова на практиці. А ми знаємо, що кредити завжди доводиться сплачувати з додатковими відсотками. Саме це зараз і відбувається навколо Покровська,

– зазначив Тимочко.

