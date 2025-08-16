На Покровському напрямку тривають важкі бої, проте українським силам вдається відтискати ворога на цій ділянці фронту, а також в районі Добропілля. Росіяни продовжують кидати велику кількість живої сили у важкі бої.

Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький розповів 24 Каналу, кого саме росіяни залучають до боїв на Покровському напрямку. Також речник ОСУВ "Дніпро Віктор Трегубов зазначив, що окупанти в районі Покровська та Добропілля зосередили колосальну кількість військових – понад 100 тисяч загалом.

Чим небезпечні російські штурмовики?

"Росіяни використовують зараз насамперед жителів так званих "днр" і "лнр". Тих, яких їм точно не шкода. Їх ніхто ніколи не буде шукати і тим паче виплачувати їхнім рідним якісь гроші", – наголосив офіцер ЗСУ.

Ці жителі окупованої частини Донеччини та Луганщини є максимально побитими морально. Вони, за його словами, ідуть воювати, не розуміючи, що з ними сталося і в яку халепу вони потрапили.

Проте вони йдуть всі зі зброєю, як зауважив підполковник, ця зброя стріляє, у них є нормальні засоби зв'язку, вони комунікують між собою, їм скидають з дронів продовольство, БК та інше.

Тому у будь-якому випадку це небезпека, загроза. До того ж ці штурмовики переодягаються в цивільну одежу і видають себе в окремих випадках за місцевих або біженців,

– підкреслив Сергій Цехоцький.

Відповідно, додав він, українським силам необхідно пильно слідкувати, щоб не переплутати мирного мешканця з терористом, який пішов воювати на боці Росії.

Якої допомоги потребують підрозділи БпЛА?

Зазначимо, що підрозділи БпЛА на Сході потребують дрони на оптоволокні.

Долучитися до збору на дрони на оптоволокні можна за цим посиланням.

"Ми виробляємо їх самі, закупляємо комплектування, оптоволокно і успішно використовуємо. Оце нам потрібно. Ми працюємо цілодобово – триває налаштування, комплектація. І чим більше у нас буде таких можливостей, тим швидше ворог втрачатиме свої", – зазначив Цехоцький.

Ефективність цих дронів, як наголосив він, доведена. Вони можуть літати на відстань у десятки кілометрів, і вже добре себе проявили.

Нагадаємо, що у Генштабі заявили про стабілізування ситуації на Добропільському напрямку. Цю інформацію підтвердили і аналітики Інституту вивчення війни, зазначивши, що українські резервісти контратакують біля Добропілля та частково відкидаючи російські війська.