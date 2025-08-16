На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, однако украинским силам удается оттеснять врага на этом участке фронта, а также в районе Доброполья. Россияне продолжают бросать большое количество живой силы в тяжелые бои.

Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий рассказал 24 Каналу, кого именно россияне привлекают к боям на Покровском направлении. Также представитель ОСУВ "Днепр Виктор Трегубов отметил, что оккупанты в районе Покровска и Доброполья сосредоточили колоссальное количество военных – более 100 тысяч в целом.

Чем опасны российские штурмовики?

"Россияне используют сейчас прежде всего жителей так называемых "днр" и "лнр". Тех, которых им точно не жалко. Их никто никогда не будет искать и тем более выплачивать их родным какие-то деньги", – подчеркнул офицер ВСУ.

Эти жители оккупированной части Донецкой и Луганской областей являются максимально избитыми морально. Они, по его словам, идут воевать, не понимая, что с ними происходит и в какую беду они попали.

Однако они идут все с оружием, как заметил подполковник, это оружие стреляет, у них есть нормальные средства связи, они коммуницируют между собой, им сбрасывают с дронов продовольствие, БК и прочее.

Поэтому в любом случае это опасность, угроза. К тому же эти штурмовики переодеваются в гражданскую одежду и выдают себя в отдельных случаях за местных или беженцев,

– подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Соответственно, добавил он, украинским силам необходимо пристально следить, чтобы не перепутать мирного жителя с террористом, который пошел воевать на стороне России.

В какой помощи нуждаются подразделения БПЛА?

Отметим, что подразделения БПЛА на Востоке нуждаются в дронах на оптоволокне.

Приобщиться к сбору на дроны на оптоволокне можно по этой ссылке.

"Мы производим их сами, закупаем комплектование, оптоволокно и успешно используем. Вот это нам нужно. Мы работаем круглосуточно – идет настройка, комплектация. И чем больше у нас будет таких возможностей, тем быстрее враг будет терять свои", – отметил Цехоцкий.

Эффективность этих дронов, как отметил он, доказана. Они могут летать на расстояние в десятки километров, и уже хорошо себя проявили.

Напомним, что в Генштабе заявили о стабилизации ситуации на Добропольском направлении. Эту информацию подтвердили и аналитики Института изучения войны, отметив, что украинские резервисты контратакуют у Доброполья и частично отбрасывая российские войска.