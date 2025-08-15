Ситуація на Покровському напрямку є неприємною. Однак Сили оборони зараз роблять, аби нейтралізувати прорив ворога.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. За його словами, не дарма ворог активізувався саме перед тим, як буде зустріч Трампа і Путіна.

Що відомо про прорив на фронті?

Як наголосив Гетьман, прорив ворога дійсно стався. Однак це досить вузька "лінія". Є сподівання, що Сили оборони зможуть "підрізати" цей виступ та знищити ворога.

Вже була інформація, що росіяни просунулися, але мають проблеми з логістикою. У них немає належного постачання боєкомплекту, їжі, води. Цілком можливо, що нам вдасться все це локалізувати, оточити ворога та знищити його,

– сказав майор запасу.

Вірогідно, що ворог активізувався саме зараз з політичною метою. Це сталося якраз перед зустріччю Трампа і Путіна. Російський диктатор почне розповідати, що у нього "великі" успіхи на фронті, тому виставлятиме більше різних вимог.

Додамо, логіст 93 ОМБр "Холодний Яр" Друг Варяг розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Наші захисники виконують там колосальну роботу.