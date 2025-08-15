Ситуация на Покровском направлении является неприятной. Однако Силы обороны сейчас делают, чтобы нейтрализовать прорыв врага.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. По его словам, не зря враг активизировался именно перед тем, как будет встреча Трампа и Путина.

Что известно о прорыве на фронте?

Как отметил Гетьман, прорыв врага действительно произошел. Однако это достаточно узкая "линия". Есть надежда, что Силы обороны смогут "подрезать" этот выступ и уничтожить врага.

Уже была информация, что россияне продвинулись, но имеют проблемы с логистикой. У них нет надлежащего снабжения боекомплекта, еды, воды. Вполне возможно, что нам удастся все это локализовать, окружить врага и уничтожить его,

– сказал майор запаса.

Вероятно, что враг активизировался именно сейчас с политической целью. Это произошло как раз перед встречей Трампа и Путина. Российский диктатор начнет рассказывать, что у него "большие" успехи на фронте, поэтому будет выставлять больше различных требований.

Добавим, логист 93 ОМБр "Холодный Яр" Друг Варяг рассказал о ситуации на Покровском направлении. Наши защитники выполняют там колоссальную работу.