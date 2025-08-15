Перед встречей Путина и Трампа: майор запаса сказал, что попытался сделать враг возле Доброполья
- Силы обороны пытаются нейтрализовать прорыв врага на Покровском направлении. Уже была интересная информация оттуда.
- Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман прокомментировал ситуацию на Покровском направлении.
Ситуация на Покровском направлении является неприятной. Однако Силы обороны сейчас делают, чтобы нейтрализовать прорыв врага.
Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. По его словам, не зря враг активизировался именно перед тем, как будет встреча Трампа и Путина.
К теме Три ошибки до Доброполья: почему россиянам удался прорыв на Покровском направлении и что будет дальше
Что известно о прорыве на фронте?
Как отметил Гетьман, прорыв врага действительно произошел. Однако это достаточно узкая "линия". Есть надежда, что Силы обороны смогут "подрезать" этот выступ и уничтожить врага.
Уже была информация, что россияне продвинулись, но имеют проблемы с логистикой. У них нет надлежащего снабжения боекомплекта, еды, воды. Вполне возможно, что нам удастся все это локализовать, окружить врага и уничтожить его,
– сказал майор запаса.
Вероятно, что враг активизировался именно сейчас с политической целью. Это произошло как раз перед встречей Трампа и Путина. Российский диктатор начнет рассказывать, что у него "большие" успехи на фронте, поэтому будет выставлять больше различных требований.
Какая ситуация возле Покровска: смотрите карту боевых действий
Добавим, логист 93 ОМБр "Холодный Яр" Друг Варяг рассказал о ситуации на Покровском направлении. Наши защитники выполняют там колоссальную работу.