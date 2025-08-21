Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. ЗСУ знищили там ворога, який намагався закріпитися, майже на 100%.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами 20 серпня, інформує 24 Канал.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Президент зазначив, що на Покровському напрямку українські воїни майже повністю ліквідували групи російських загарбників, які прорвалися вглиб позицій.

Реальний стан фронту. На Покровському напрямку – там, де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90%, майже на 100%,

– сказав Зеленський.

Ситуація в Донецькій та Луганській областях

Гарант зазначив, що на інших ділянках фронту ситуація залишається без суттєвих змін.

"Що стосується ще Донецької області: 54-та бригада відновлює положення. Що стосується Луганської області: є певні хороші результати," – розповів Зеленський.

Запорізька та Харківська області

Президент повідомив про нарощення сил ворожої армії на Запорізькому напрямку.

"Запоріжжя: йде нарощення сил противника. Ми повідомляли, що Покровський напрямок і Запоріжжя – буде нарощення. Бачимо, що вони продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено," – підкреслив лідер країни.

Що стосується Харківської області, то ситуація залишається стабільною. "Харків: без змін, все нормально," – наголосив президент.

Ситуація на інших напрямках

Крім цього, Зеленський прокоментував ситуацію в районі Куп'янська та Сумщини.

"Куп'янськ: у північній частині були диверсійні групи, там також проводиться контрдиверсійна операція. Суми: загроз просування ми не бачимо," – пояснив лідер.

Окремо президент розповів про стан ситуації на Курщині.

"В Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу "руськіх" там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки," – підсумував президент.

Ситуація на Донеччині: останні новини