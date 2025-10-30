"Мікроприпинення вогню" у Покровську: в ISW пояснили сенс цинічної ідеї Путіна

Володимир Путін вкотре заявляв про нібито оточення українських підрозділів на Покровському та Куп'янському напрямках та пропонує 6 годин "мікроприпинення вогню". За оцінкою ISW, це є чистою пропагандою – Кремль хоче показати Росію "зацікавленою у мирі", хоча реальної блокади українських сил немає.

Путін прагне заявити світові, що Росія не перешкоджає мирному процесу. Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє 24 канал.

Навіщо Путін просуває фейкову інформацію?

Експерти ISW спростували черговий фейк російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення українських військових. За їхніми даними, жодних підтверджень цьому немає. Водночас Кремль намагається використати брехливі заяви задля вигідної інформаційної картинки.

Путін запропонував так зване "мікроприпинення вогню" – коротку паузу від двох до шести годин, аби допустити до Покровська ЗМІ. Таким жестом російський диктатор прагне показати, що Росія нібито зацікавлена у відновленні миру. Однак в ISW зазначають, що це "перемир'я" виглядає особливо цинічно, адже росіяни неодноразово відкидали ідею Трампа про повноцінне припинення вогню.

Путін, імовірно, намагається використати пропозицію про "мікроприпинення вогню", щоб показати, що Росія зацікавлена в припиненні вогню,

– зазначають аналітики.

За оцінками ISW, Путін продовжує робити такі заяви задля привернення уваги до своїх надто перебільшених здобутків у Покровську. Водночас диктатор хоче перекласти провину за відсутність переговорів на Україну. Фактично ця інформаційна кампанія спрямована на те, щоб показати Росію як країну, яка прагне до миру, а Україну – головною перешкодою на шляху до цього.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?