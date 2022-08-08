Покупець відмовився прийняти українське зерно, що прибуло на судні RAZONI в Ліван
Джерело:Посольство України в Лівані
За інформацією вантажовідправника українського зерна на борту RAZONI, покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж.
Пояснив це затримкою термінів доставки на більш як 5 місяців. Нагадаємо, що судно RAZONI з 26 тисячами тоннами кукурудзи вирушило з українського порту 2 серпня.
Увага Перше судно з українським зерном прибуло до кінцевого пункту призначення
Тож зараз шукають іншого одержувача, щоб розвантажити зерно у Лівані (порт Тріполі) чи будь-якій іншій країні або ж порту.
Про те, що прибуття судна RAZONI до порту Триполі затримується, напередодні повідомляв посол України в Лівані Ігор Осташ.
"Зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу в бізнес-площині", – написав він 7 серпня.
Початок експорту зерна з України: коротко
- 22 липня в турецькому Стамбулі Україна підписала Ініціативу щодо створення гуманітарного коридору для безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів.
- Тоді домовились відкрити гуманітарні коридори з Одеси, Чорноморська та Южного. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України, міністр оборони Туреччини та генсек ООН.
- 1 серпня перше судно українським зерном вже вирушило з порту орієнтовно о 08:30 за Києвом.