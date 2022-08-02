Відповідну інформацію помітно на мапі MarineTraffic. Варто відзначити, що в ООН вже відреагували на відновлення експорту зерна з України.

Зауважте Складний шлях порятунку від голоду: з порту Одеси вийшло перше судно із зерном

Судно з нашим зерном вийшло з виключної економічної зони України

Перше судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тисячами тоннами кукурудзи вийшло з виключної економічної зони України,

– повідомив Наєм.

Він додав, що вся команда Міністерства інфраструктури стежить за пересуванням судна на мапі MarineTraffic. Мустафа Наєм пояснив, що:

"за цією зеленою цяткою – мільярди гривень у нашому бюджеті, право та гордість називатись морською державою і надії мільйонів по всій планеті не померти від голоду;

це символ сотень людей, які попри всі перепони, зневіру, ненависть до окупантів і крики про зраду спокійно і твердо добились можливості експортувати наше, українське зерно".



Судно з нашим зерном уже за межами виключної економічної зони України / Скриншот Мустафи Наєма

"Наша команда, наші ЗСУ, наші моряки, ми усі повною мірою дотримались усіх домовленостей", – пояснив Наєм.

Додав, що наступна мітка – точки призначення судна, а саме порт Тріполі в Лівані.

Коротко про початок експорту зерна з України

22 липня в турецькому Стамбулі Україна підписала Ініціативу щодо створення гуманітарного коридору для безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів.

Тоді домовились відкрити гуманітарні коридори з Одеси, Чорноморська та Южного. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України, міністр оборони Туреччини та генсек ООН.

1 серпня перше судно українським зерном вже вирушило з порту орієнтовно о 08:30 за Києвом.

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