Покупатель отказался принять украинское зерно, прибывшее на судне RAZONI в Ливан

По информации грузоотправителя украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принять груз.

Объяснил это задержкой сроков доставки более чем на 5 месяцев. Напомним, что судно RAZONI с 26 тысячами тонн кукурузы отправилось из украинского порта 2 августа.

Внимание Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения

Поэтому сейчас ищут другого получателя, чтобы разгрузить зерно в Ливане (порт Триполи) или любой другой стране или порту.

Где сейчас судно

В настоящее время судно RAZONI находится в восточном Средиземноморье неподалеку от Каратаса (на юго-востоке Турции). Пункта его назначения пока не определена. Об этом известно из данных сервиса Marine Traffic.

Задержка груза

О том, что прибытие судна RAZONI в порт Триполи задерживается, накануне сообщал посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", – написал он 7 августа.

Начало экспорта зерна из Украины: коротко

22 июля в турецком Стамбуле Украина подписала Инициативу о создании гуманитарного коридора для безопасной транспортировки зерна и пищевых продуктов из украинских портов.

Тогда договорились открыть гуманитарные коридоры из Одессы, Черноморска и Южного. Свои подписи под документом поставили Министр инфраструктуры Украины, Министр обороны Турции и генсек ООН.

В документе говорилось, что стороны не будут совершать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе. Однако не прошло и суток, как российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

1 августа первое судно украинским зерном уже отправилось из порта ориентировочно в 08:30 по Киеву. Под флагом Сьерра-Леоне наше зерно прибыло в Стамбульский пролив (Босфор) вечером 2 августа.

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