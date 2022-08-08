Пояснив це затримкою термінів доставки на більш як 5 місяців. Нагадаємо, що судно RAZONI з 26 тисячами тоннами кукурудзи вирушило з українського порту 2 серпня.

Увага Перше судно з українським зерном прибуло до кінцевого пункту призначення

Тож зараз шукають іншого одержувача, щоб розвантажити зерно у Лівані (порт Тріполі) чи будь-якій іншій країні або ж порту.

Про те, що прибуття судна RAZONI до порту Триполі затримується, напередодні повідомляв посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу в бізнес-площині", – написав він 7 серпня.

Початок експорту зерна з України: коротко

22 липня в турецькому Стамбулі Україна підписала Ініціативу щодо створення гуманітарного коридору для безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів.

Тоді домовились відкрити гуманітарні коридори з Одеси, Чорноморська та Южного. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України, міністр оборони Туреччини та генсек ООН.

1 серпня перше судно українським зерном вже вирушило з порту орієнтовно о 08:30 за Києвом.

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