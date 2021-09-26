Політичним суперниками доведеться формувати коаліцію: чому німці не знають, за кого голосувати

У Німеччині у неділю, 26 вересня, стартували вибори до Бундестагу. Однак згідно з опитуваннями, 40% виборців досі не визначилися з тим, за кого голосувати.

Лідер німецьких соціал-демократів Олаф Шольц щедрий на критику своїх суперників на парламентських виборах. Вже 26 вересня німці обирають новий склад Бундестагу. Лідер партії-переможця зможе претендувати на крісло канцлера.

Цікаво Росія перед виборами до Бундестагу відправила у Берлін фахівця з дезінформації, – ЗМІ

У Олафа Шольца ще 2 конкуренти на найвищу посаду в державі: лідер ХДС/ХСС Армін Лашет і глава "Зелених" – Анналена Бербок. "Для нас це голосування – це вибір напрямку руху. І це як ніколи важливо! Це про те, чи будемо ми продовжувати робити те саме, що й завжди, долаючи труднощі, коли кризи стають доволі серйозними? Чи ми зважимося на новий старт?" – заявила вона.

Ми маємо зробити правильні речі на економічному рівні. У нас є маленькі і середні компанії і ми сподіваємося, що вони припинять практику короткострокових робіт, створять нові робочі місця і почнуть інвестувати в нові технології і в захист клімату,

– резюмував лідер ХДС/ХСС Армін Лашет.

Рейтинги німецьких партій

До Бундестагу також балотуються націонал-популісти з партії "Альтернатива для Німеччини", німецькі ліві та вільні демократи. Втім у них жодних шансів потрапити в трійку переможців, відтак їхні представники не можуть розраховувати на крісло канцлера. Найбільше ж шансів стати новим очільником Німеччини у Олафа Шольца.

Зараз соціал-демократів підтримує чверть німців. Партія Меркель ХДС/ХСС поступається їм на 3 відсоткові пункти. Союз християнських соціал-демократів готові підтримати 22% виборців. А "Зелені", згідно з соцопитуваннями, йдуть третіми. За них готові віддати свої голоси майже 17% німців.

Актуально Хочуть підірвати виборчу кампанію "Зелених", – експерт про хакерів та втручання Росії

За словами політичного аналітика компанії Forsa Петера Матушека, виборці хочуть зрозуміти, якій партії вони можуть довіряти у розв'язанні цілого комплексу проблем. Іншими словами, головні теми перевиборчих перегонів – це одна справа, але довіра до партій все ж таки вирішальна.

Виборці досі не визначились, за кого голосувати

Соцопитування демонструють, що велика частина виборців взагалі не визначилися з тим, за кого голосувати. Таких майже 40%. Одна з причин полягає в тому, що більшість тих, хто раніше голосував за Ангелу Меркель, критично ставляться до нового лідера ХДС/ХСС Арміна Лашета. Відтак і не знають, що робити на виборах.

Матушек підкреслив, що головне питання полягає в тому, чи ці виборці зможуть переступити через своє несприйняття Лашета і проголосують за союз християнських соціал-демократів. Чи підуть вони на таке? Або утримаються від голосування чи взагалі оберуть іншу партію?

Крім того, велика частина виборців просто розчарована у традиційних партіях. Старі політсили не пропонують кардинально нових розв'язань чинних проблем. Це стосується і збільшення мінімальної зарплати, і питань боротьби зі змінами клімату, і подолання наслідків COVID-19.

У Німеччині розпочались вибори: дивіться сюжет 24 каналу

Як кандидати ставляться до Росії

Однак розв'язання внутрішніх проблем – це не єдине завдання майбутнього канцлера. Серед обов'язків глави держави і формування зовнішньої політики. Всі троє ймовірних претендентів на крісло канцлера прагнуть зберегти провідну роль Німеччини в Євросоюзі.

Ми маємо зробити все, аби Європа залишилася сильною і суверенною. Для нас – німців – це найважливіше завдання. Ми – велика країна Європейського Союзу з найбільшим населенням і найбільшою економікою. Ми маємо зробити все, аби голос Європи був згуртованішим,

– наголосив Шольц.

А от щодо стосунків з Росією лідери німецьких парламентських перегонів не такі одностайні. В партії Олафа Шольца підтримують діалог з Москвою та поки не говорять про скасування антиросійських санкцій. Однак при цьому виступають за введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

За яких умов зупинять "Північний потік-2"

Лідер ХДС/ХСС Армін Лашет також підтримує російський газогін, але вважає, що необхідно надати Україні гарантії безпеки від тиску Росії. Він запевнив, що якщо Москва відновить агресію – "Північний потік-2" зупинять. Напротивагу їм лідерка "Зелених" Анналена Бербок виступає з гострою критикою як російського газогону, так і дій Кремля.

Читайте також Меркель вже проголосувала: у Німеччині стартували вибори до Бундестагу

Та якими б не були результати перегонів, не варто очікувати на швидку зміну влади в Німеччині, а відтак і зовнішньополітичного курсу країни. Експерти вважають, що на тлі такої невизначеності виборців жодна з партій не набере необхідної кількості голосів для формування більшості.

Тож партіям-переможцям доведеться домовлятися про коаліцію із політичними суперниками. Відтак цілком ймовірно, що німці зможуть дізнатися ім'я нового канцлера лише у новорічну ніч.