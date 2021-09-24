Насамперед мовиться про партію "Зелених". Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд.
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Умланд: "Зелені" найбільш критично налаштовані щодо Путіна
За його словами, в Німеччині є кілька партій, прихильних до політики Росії. Наприклад, серед соціал-демократів є невелика фракція. Це переважно люди, які перебувають навколо ексканцлера Герхард Шредер.
Втім більшість депутатів і керівництво цієї партії стали більш скептично ставитися до Кремля. Втім єдина партія, яка однозначно проросійська, це правопопулістська "Альтернатива для Німеччини".
Умланд підкреслив, що найбільш критично налаштована партія щодо Путіна – це "Зелені".
Очікую, що такі акції з боку Росії будуть спрямовані на те, щоб підірвати електоральну кампанію "Зелених" і, можливо, підтримати "Альтернативу для Німеччини",
– зазначив експерт УІМ.
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Втручання Росії у вибори в Німеччині: що відомо
- Єврокомісія 24 вересня звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори Німеччини. Хакери напередодні викрали дані політиків та журналістів. Наразі в Кремлі ще ніяк не відреагували на звинувачення.
- Ще на початку вересня Берлін звернувся до Москви з вимогою негайно припинити кібератаки на німецьких політиків. Такі дії уряд Німеччини розглядає як загрозу нацбезпеці та процесу демократичного волевиявлення під час виборів 26 вересня.