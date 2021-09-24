Атаки отримали загальну назву Ghostwriter. Єврокомісія повідомила, що вони були спрямовані на "численних членів парламентів, урядовців, політиків, представників преси та громадянського суспільства в ЄС, що мають доступ до комп'ютерних систем та особистих акаунтів".

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Для чого провели кібератаки

У результаті хакери викрали масив особистих даних. Однак Росія не відреагувала на звинувачення.

"Ця діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, схваленим усіма державами-членами ООН, і намагається підірвати наші демократичні інститути та процеси, у тому числі шляхом надання можливості дезінформації та маніпулювання інформацією", – заявили у Єврокомісії.

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