Атаки получили общее название Ghostwriter. Еврокомиссия сообщила, что они были направлены на "многочисленных членов парламентов, чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества в ЕС, имеющих доступ к компьютерным системам и личным аккаунтам".

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Для чего провели кибератаки

В результате хакеры похитили массив личных данных. Однако Россия не отреагировала на обвинения.

"Эта деятельность противоречит нормам ответственного поведения государств в киберпространстве, одобренным всеми государствами-членами ООН, и пытается подорвать наши демократические институты и процессы, в том числе путем предоставления возможности дезинформации и манипулирования информацией", – заявили в Еврокомиссии.

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