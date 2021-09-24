Атаки получили общее название Ghostwriter. Еврокомиссия сообщила, что они были направлены на "многочисленных членов парламентов, чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества в ЕС, имеющих доступ к компьютерным системам и личным аккаунтам".

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Для чего провели кибератаки

В результате хакеры похитили массив личных данных. Однако Россия не отреагировала на обвинения.

"Эта деятельность противоречит нормам ответственного поведения государств в киберпространстве, одобренным всеми государствами-членами ООН, и пытается подорвать наши демократические институты и процессы, в том числе путем предоставления возможности дезинформации и манипулирования информацией", – заявили в Еврокомиссии.

Что известно о выборах в Германии

  • Канцлер Ангела Меркель, которая 16 лет занимала должность, покинет парламент.
  • Выборы запланировали на 26 сентября.
  • Меркель заявила, что преемником видит Армина Лашета – лидера Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.
  • Однако социологи сообщили, что ХДС/ХСС теряют поддержку немцев.
  • Лидерами симпатий избирателей стали социал-демократы во главе с Олафом Шольцом. У них 25% поддержки.
  • Ранее в Германии уже сообщали о кибератаках из России.